НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен

По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 359,6 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% раза меньше, чем годом ранее (25,208 млрд гривен).

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За I квартал 2021 года их число сократилось на 61 (на 0,9%).