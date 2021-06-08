НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на суму понад 500 тисяч гривень

Станом на 1 травня 2021 року в 73 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 47,7 млн вкладів на суму 621,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, гарантованому відшкодуванню підлягають вклади на суму 359,6 млрд гривень (до 200 тисяч гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2021 року склав 17,538 млрд гривень. Це на 30% менше, ніж роком раніше (25,208 млрд гривень).

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За I квартал 2021 року їх число скоротилося на 61 (на 0,9%).