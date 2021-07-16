НБУ назвав кількість банкнот та монет в гаманцях українців
Станом на 1 липня 2021 року на одного українця припадало 71 банкнота та 156 розмінних і платіжних обігових монет. Це більше, ніж на початок 2021 року - 72 та 149 шт. відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
В готівковому обігу перебувало готівки на 585,2 млрд грн. Це на 26,7 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок цього року.
"Під час пандемії кількість готівки у обігу зросла у світі загалом і в Україні зокрема. Зараз темпи зростання готівки у обігу поступово зменшуються. На думку Національного банку, у подальшому - в міру зменшення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження - попит на готівку і далі слабшатиме", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).