НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

На начало 2020 года средняя количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн) - 182 штуки. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, средне количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращении выдач монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года.

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно). В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот самого высокого номинала 1 000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Это на 6,2% больше чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года).

В то же время средний уровень наличности в экономике (отношение среднего остатка наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году (по оперативным оценкам НБУ).

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Напомним, по данным НБУ на 1 января 2019 года среднее количество банкнот на одного украинца составляла 69 штук, а разменных монет - 293 штуки. Объем наличности за 2018 год увеличился на 10,7%. По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.