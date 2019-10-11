НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

Объем наличных денег в наличном обращении Украины с начала года уменьшился 2,3% (на 9,1 млрд грн) и на 1 октября 2019 года составляет 391,0 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка в Facebook.

По данным пресс-службы, в наличном обращении находилось 13,3 млрд штук монет на сумму 2,5 млрд грн и 2,8 млрд штук банкнот на 388,4 млрд грн.

Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

Напомним, по данным НБУ на 1 января 2019 года среднее количество банкнот на одного украинца составлялj 69 штук, а разменных монет - 293 штуки. Объем наличности за 2018 год увеличился на 10,7%. По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, за первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из оборота с 1 октября 2019 года. По данным НБУ, в целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.