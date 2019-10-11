НБУ назвав кількість банкнот і монет на кожного українця

Обсяг готівки в готівковому обігу України з початку року зменшився 2,3% (на 9,1 млрд грн) і на 1 жовтня 2019 року становить 391,0 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку Facebook.

За даними прес-служби, в готівковому обігу перебувало 13,3 млрд штук монет на суму 2,5 млрд грн і 2,8 млрд штук банкнот на 388,4 млрд грн.

Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) - 312 штук. Найбільше за кількістю в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень (22,5%), серед монет - 10 копійок (28,8%).

Нагадаємо, за даними НБУ на 1 січня 2019 року середня кількість банкнот на одного українця составлялј 69 штук, а розмінних монет - 293 штуки. Обсяг готівки за 2018 рік збільшився на 10,7%. Станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу перебувало 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн і 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 10 днів жовтня з обігу повернулося майже 5 млн штук монет дрібних номіналів внаслідок їх вилучення з обігу з 1 жовтня 2019 року. За даними НБУ, в цілому в обігу за станом на 1 жовтня перебувало близько 5,7 млрд штук таких монет.