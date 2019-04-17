НБУ назвал количество банкнот и монет на каждого украинца

Объем наличных денег в наличном обращении Украины с начала года уменьшился 6,2% (на 24,7 млрд грн) и на 1 апреля 2019 года составляет 375,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

По данным пресс-службы, в наличном обращении находилось 13,2 млрд штук монет на сумму 2,3 млрд грн и 2,8 млрд штук банкнот на 373 млрд грн.

Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 66 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (21,8%), среди монет - 10 копеек (29%).

Напомним, по данным НБУ на 1 января 2019 года среднее количество банкнот на одного украинца составлялj 69 штук, а разменных монет - 293 штуки. Объем наличности за 2018 год увеличился на 10,7%. По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк в текущем году отчеканит 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.