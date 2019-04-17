НБУ назвав кількість банкнот і монет на кожного українця

Обсяг готівки в у готівковому обігу України з початку року зменшився 6,2% (на 24,7 млрд грн) і на 1 квітня 2019 року становить 375,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними прес-служби, в готівковому обігу перебувало 13,2 млрд штук монет на суму 2,3 млрд грн та 2,8 млрд штук банкнот на 373 млрд грн.

Середня кількість банкнот на одного українця становила 66 штук, а монет різних номіналів (розмінних та обігових) - 312 штук. Найбільше за кількістю в обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень (21,8%), серед монет - 10 копійок (29%).

Нагадаємо, за даними НБУ на 1 січня 2019 року середня кількість банкнот на одного українця становила 69 штук, а розмінних монет - 293 штуки. Обсяг готівки за 2018 рік збільшився на 10,7%. Станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк у поточному році викарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.