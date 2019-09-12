НБУ назвал изменения на финансовом рынке после принятия закона о "сплите"

Принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом говорится в роз'ясненні НБУ.

В частности, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

"Сплит расширяет возможности НБУ для реализации мандата по обеспечению финансовой стабильности. Он дает нам возможность довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор", - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

Как напомнили в НБУ, принятие этого закона было одним из ключевых требований международных партнеров Украины.

Закон предусматривает переходный период, в течение которого будет происходить передача функций от Нацкомфинуслуг к Нацбанку и НКЦБФР. Продлится он до 1 июля 2020 года. До 30 июня включительно регулированием рынка как и раньше будет заниматься Нацкомфинуслуг. Уже с 1 июля 2020 года эта функцию будет выполнять Национальный банк.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 12 сентября приняла закон о "сплите"- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг".

Совет Национального банка Украины (НБУ) на своем заседании 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу. В соответствии с утвержденными Основными принципами, целью денежно-кредитной (монетарной) политики остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1.п., а НБУ может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики.