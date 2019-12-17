НБУ назвал главный вызов для макрофинансовой стабильности

Результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины. Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, банковский сектор остается в хорошем финансовом состоянии.

"Банки высокодоходны, рентабельность капитала сектора рекордная. В этом году отчисления в резервы будут самыми низкими за более чем десятилетие. Низкая стоимость кредитного риска будет сохраняться в ближайшие годы, поскольку макроэкономические условия благоприятны, долговая нагрузка реального сектора приемлемая, а доходы домохозяйств стремительно растут", - говорится в документе.

Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала по неблагоприятному макроэкономическому сценарию. Их финансовая устойчивость является низкой, финучреждения уязвимы к возможным кризисам, сообщили в НБУ

"Государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, на текущей неделе пройдет три судебных заседания по делам, связанным с государственным "ПриватБанком". В частности, 19 декабря Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 10 месяцев 2019 года получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).