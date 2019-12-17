НБУ назвав головний виклик для макрофінансової стабільності

Результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається у звіті, банківський сектор залишається у хорошому фінансовому стані.

"Банки високоприбуткові, рентабельність капіталу сектору є рекордною. Цього року відрахування до резервів будуть найнижчими за більш як десятиріччя. Низька вартість кредитного ризику зберігатиметься найближчими роками, адже макроекономічні умови сприятливі, боргове навантаження реального сектору прийнятне, а доходи домогосподарств стрімко зростають", - йдеться в документі.

Проведене у 2019 році стрес-тестування показало, що у системі залишається кілька банків, зокрема два державних, із суттєвими проблемами. Вони можуть потребувати значних обсягів капіталу за несприятливим макроекономічним сценарієм. Їхня фінансова стійкість є низькою, фінустанови вразливі до можливих криз, повідомили в НБУ

"Державні банки залишаються у фокусі уваги НБУ, оскільки вони є значущими для банківської системи", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, на поточному тижні пройде три судових засідання у справах, пов'язаних з державним "ПриватБанком". Зокрема, 19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 10 місяців 2019 року отримали 52 млрд грн чистого прибутку, що у 3,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (14,8 млрд грн).