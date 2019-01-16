НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України у 2019 році

Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Нацбанку побоюються торгівельної і справжньої війни

Головними зовнішніми ризиками у 2019 році є посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та сповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Програму дій Національного банку на 2019 рік.

Як зазначається в документі, усе ще імовірними є спроби зовнішнього воєнного втручання в українські справи з боку Російської Федерації. "Останнім часом агресія Росії набирає нових форм. Ситуація в Азовському морі залишатиметься напруженою", - йдеться в документі.

Крім того, активізація торговельних війн найбільших економік світу може спричинити уповільнення зростання світової торгівлі з відповідними проблемами для глобальної економіки. "Негативним ефектом таких протистоянь може бути надлишок пропозиції сировинних товарів в окремих регіонах світу з відповідним тиском на ціни в бік зниження. У такому випадку, а також у разі погіршення доступу до окремих ринків збуту, валютні надходження від експорту можуть скорочуватися. Це може позначитися на динаміці обмінного курсу гривні та, відповідно, інфляції", - вважають експерти НБУ.

Ризиком є послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн. "Досить швидкий перехід центральних банків провідних країн до жорсткішої монетарної політики визначає відплив капіталу з країн, ринки яких розвиваються, зокрема України. Відповідно посилюється стурбованість експертів щодо можливого наближення світової економіки до фази спаду", - зазначили в НБУ.

"Від стану глобальної економіки, розгортання протекціоністських настроїв у світі, динаміки цін на сировинні товари і апетитів інвесторів до країн, що розвиваються, залежить здатність знизити інфляцію та перейти до вільного руху капіталу. А посилення зовнішньої військової агресії може поставити під загрозу не лише потенційні досягнення, а й здобутки минулих років", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%.

Як зазначає МВФ, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в найближчі роки не перевищить 3% на рік, якщо в країні не почнуть реалізовуватися великі реформи.