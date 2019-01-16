НБУ назвав головні ризики для України у рік виборів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

НБУ побоюється популістів, а також втечі українських робітників за кордон

Головними внутрішніми ризиками у 2019 році є виборний цикл, а також посилення трудової міграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Програму дій Національного банку на 2019 рік.

Як зазначається в документі, одним з ризиків є погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу.

"Із початком чергової електорального циклу зростає кількість та інтенсивність заяв популістичного характеру, спрямованих на завоювання симпатій виборців з метою отримання відповідними політиками максимальної підтримки під час чергових виборів", -йдеться в документі.

Ще одним ризиком, на думку експертів НБУ, є трудова міграція українців.

"Продовження інтеграції України до європейської спільноти, включно з початком дії безвізового режиму перетину кордону із країнами Шенгенського договору, уже призводять до частішого переїзду працівників з України до країн із вищим рівнем оплати праці", - наголосили в НБУ.

Як зазначають експерти, відплив робочої сили підвищує диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці з подальшим зростанням заробітних плат та локальним дефіцитом кваліфікованих працівників, що стримує потенційне економічне зростання, а також чинить тиск на рівень цін в економіці.

"Оголошені плани щодо пом’якшення умов працевлаштування іноземних громадян у Чехії та Німеччині збільшують вагомість цього ризику для економіки України", - додали в НБУ.

Нагадаємо, у Програмі дій Національного банку називаються основні зовнішні ризики для України у 2019 році: посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та сповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.