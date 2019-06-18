НБУ назвал два ключевых риска для Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Дело Приватбанка и пауза в сотрудничестве с МВФ больше всего угрожают Украине

Национальный банк определил ключевые риски для финансовой стабильности, а также ключевые макроэкономические риски для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, на сегодня ключевой риск для финансовой стабильности - неблагоприятное для государства развитие событий вокруг Приватбанка. Так, в течение апреля-мая суды приняли ряд решений, ставящих под сомнение законность и целесообразность национализации "ПриватБанка" в декабре 2016 года. Эти решения сейчас оспариваются в апелляции.

"НБУ совместно с Министерством финансов и ФГВФЛ готовит план действий на случай любого развития событий для государства. НБУ и партнеры будут руководствоваться в своих действиях соображениями сохранения финансовой стабильности и защиты прав вкладчиков банка", - говорится в документе.

В НБУ отмечают, ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и МВФ, которая удорожает рефинансирование государственного долга, в частности на международных рынках частного капитала. "Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую", - добавили в НБУ.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Однако 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Как сообщало РБК-Украина, Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.