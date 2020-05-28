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НБУ о навязанных услугах банков: можно отказаться

Новости » Экономика     28.05.2020 - 11:03
НБУ о навязанных услугах банков: можно отказаться
Фото: банкомат (пресс-служба НБУ)

На действия банка можно подать жалобу в НБУ

Украинское законодательство запрещает навязыванием банками дополнительных услуг. Клиент имеет полное право отказаться.

Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ приводят пример, когда при выдаче зарплатной или пенсионной карты банк автоматически выпускает еще и кредитку.

"Предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво, - это не нарушение прав потребителей. Однако банкам не нужно выдавать желаемое за дойное. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, - он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу", - говорится в разъяснении.

В НБУ приводят показательные примеры навязывания услуг:

  • банк выдает кредитную карту вместе с зарплатной;
  • банк включает обязательную страховку в определенной страховой компании в пакет услуг во время получения кредита, даже если клиент желает застраховаться в другой компании;
  • банк продает страховку от несчастных случаев во время обмена валюты;
  • банк самовольно подключил услугу sms-информирования и взимает за это комиссию

В НБУ советуют в таких случаях сначала написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ.

НБУ о навязанных услугах банков: можно отказаться

Напомним, в конце мая ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.

Отметим, по данным исследования ФГВФЛ, в декабре 2019 года реально интересовались финансовыми услугами 8% украинцев.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины банкиНациональный банк Украины
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