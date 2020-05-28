НБУ о навязанных услугах банков: можно отказаться

На действия банка можно подать жалобу в НБУ
Украинское законодательство запрещает навязыванием банками дополнительных услуг. Клиент имеет полное право отказаться.
Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ).
В НБУ приводят пример, когда при выдаче зарплатной или пенсионной карты банк автоматически выпускает еще и кредитку.
"Предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво, - это не нарушение прав потребителей. Однако банкам не нужно выдавать желаемое за дойное. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, - он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу", - говорится в разъяснении.
В НБУ приводят показательные примеры навязывания услуг:
В НБУ советуют в таких случаях сначала написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ.
Напомним, в конце мая ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.
Отметим, по данным исследования ФГВФЛ, в декабре 2019 года реально интересовались финансовыми услугами 8% украинцев.
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Автор: Александр Белоус