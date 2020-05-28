НБУ про нав’язані послуги банків: можна відмовитися

На дії банку можна подати скаргу до НБУ
Українське законодавство забороняє нав'язування банками додаткових послуг. Клієнт має повне право відмовитися.
Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України (НБУ).
У НБУ наводять приклад, коли під час видачі зарплатної чи пенсійної картки банк автоматично випускає ще й кредитку.
"Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо, - це не порушення прав споживачів. Проте банкам непотрібно видавати бажане за дійне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, - він уводить вас в оману та нав’язує послугу", - йдеться в роз'ясненні.
У НБУ наводять показові приклади нав’язування послуг:
У НБУ радять у таких випадках спочатку написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ.
Нагадаємо, в кінці травня ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.
Відзначимо, за даними дослідження ФГВФО, у грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців.
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Автор: Олександр Білоус