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НБУ про нав’язані послуги банків: можна відмовитися

Новини » Економіка     28.05.2020 - 11:03
НБУ про нав’язані послуги банків: можна відмовитися
Фото: банкомат (прес-служба НБУ)

На дії банку можна подати скаргу до НБУ

Українське законодавство забороняє нав'язування банками додаткових послуг. Клієнт має повне право відмовитися.

Про це йдеться в роз'ясненні Національного банку України (НБУ).

У НБУ наводять приклад, коли під час видачі зарплатної чи пенсійної картки банк автоматично випускає ще й кредитку.

"Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо, - це не порушення прав споживачів. Проте банкам непотрібно видавати бажане за дійне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, - він уводить вас в оману та нав’язує послугу", - йдеться в роз'ясненні.

У НБУ наводять показові приклади нав’язування послуг:

  • банк видає кредитну картку разом із зарплатною;
  • банк включає обов’язкову страховку певної страхової компанії до пакета послуг під час отримання кредиту, навіть, якщо клієнт бажає застрахуватися в іншій компанії;
  • банк продає страховку від нещасних випадків під час обміну валюти;
  • банк самовільно підключив послугу sms-інформування та стягує за це комісію.

У НБУ радять у таких випадках спочатку написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ.

НБУ про нав’язані послуги банків: можна відмовитися

Нагадаємо, в кінці травня ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.

Відзначимо, за даними дослідження ФГВФО, у грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України банкиНаціональний банк України
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