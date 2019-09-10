НБУ нагадав про вилучення дрібних монет з обігу

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

Монетами 1, 2 та 5 копійок ще можна розрахуватися протягом наступних трьох тижнів

Дрібні монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні вже через три тижні - з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Про виведення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок Уже через три тижні – з 01 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років: • упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків; • упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль). Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. Подробиці про виведення монет номіналом 1, 2, 5 копійок дізнавайтеся на окремому тематичному порталі: http://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya. Опубліковано Національний банк України Понеділок, 9 вересня 2019 р.

Як нагадують в НБУ, з 1 жовтня монети не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:

упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2020 року включно - в усіх відділеннях українських банків;

упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2022 року включно - у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

"Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше", - повідомили в НБУ.

Зазначимо, голова Національного банку Яків Смолій наприкінці червня 2019 року заявив, що до 2019 року НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.