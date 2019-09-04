Мелкие монеты можно потратить только до конца месяца

Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут принимать только до 1 октября

Изъятие монет 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения запланировано с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на план Национального банка Украины.

Согласно плану НБУ, до 18 октября 2019 года магазины, общественные заведения и другие будут сдавать остатки монет в банки, которые будут передавать их НБУ для утилизации.

До 30 сентября 2020 года монеты можно будет обменивать в любом банке и Национальном банке.

До 30 сентября 2022 года монеты можно обменивать в Национальном банке и в уполномоченных банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.

С 1 октября 2022 года монеты 1, 2 и 5 копеек можно будет только коллекционировать.

Напомним, Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Как отметил в конце июня глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Отметим, глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что в 2019 году НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен. Смолий напомнил, что НБУ презентовал монетный ряд в прошлом году, когда вводили в обращение монеты 1 и 2 гривны.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.