НБУ намерен ускорить снижение учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ускорить процесс снижения учетной ставки. Об этом сказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию FinClub.

Как напомнила, представитель НБУ, в январе состоится заседание монетарного комитета, который будет принимать решение по ставке.

"Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее. В условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики. Пускай экономические агенты уже ожидают этого, пускай банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам", - заявила Рожкова.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

В июле 2019 года НБУ начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.