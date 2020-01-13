НБУ має намір прискорити зниження облікової ставки

Національний банк України (НБУ) має намір прискорити процес зниження облікової ставки. Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню FinClub.

Як нагадала представник НБУ, у січні відбудеться засідання монетарного комітету, який буде приймати рішення по ставці.

"Але ми вже розуміємо, що, швидше за все, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше. В умовах швидкого ослаблення інфляційного тиску логічно прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. Нехай економічні агенти вже очікують цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки по кредитах", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

У липні 2019 року НБУ почав публікацію прогнозів по обліковій ставці. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.