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НБУ "надрукував" для держбюджету ще 15 млрд гривень

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 15:52
НБУ "надрукував" для держбюджету ще 15 млрд гривень Фото: НБУ надрукував 15 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк 11 листопада викупив облігації внутрішньої державної позики на 15 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Усього емісія НБУ з початку року досягла 355 млрд гривень.

НБУ &quot;надрукував&quot; для держбюджету ще 15 млрд гривень

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця. Водночас в жовтні НБУ "надрукував" лише 25 млрд гривень.

У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

Нагадаємо, у жовтні заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що можливість припинення емісійного фінансування з боку НБУ у 2023 році залежатиме від фінального тексту бюджету, обсягів міжнародної допомоги та ритмічності її надходження.

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