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НБУ "напечатал" для госбюджета еще 15 млрд гривен

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 15:52
НБУ "напечатал" для госбюджета еще 15 млрд гривен Фото: НБУ напечатал 15 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк 11 ноября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 15 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 355 млрд гривен.

НБУ &quot;напечатал&quot; для госбюджета еще 15 млрд гривен

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета в 30 млрд гривен ежемесячно. В то же время в октябре НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Напомним, в октябре заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности поступления.

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