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НБУ начнет следующий год с проверки Сбербанка

Новости » Финансы    28.12.2018 - 15:34
НБУ начнет следующий год с проверки Сбербанка
Фото: Сбербанк (Виталий Носач)

Дочка российского Сбербанка стоит первой в очереди на проверку

Национальный банк Украины впервые обнародовал план инспекционных проверок банков на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2019 году плановые инспекционные проверки? вошел 51 банк. Первым в этом списке стоит АО "Сбербанк" - дочерний банк российского государственного банка.

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Как отметили в пресс-службе, в следующем году НБУ также продолжит проводить внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что теперь Национальный банк будет ежегодно обнародовать план проверок на следующий год.

"Вместе с тем, Национальный банк решил ввести практику заблаговременного, не позднее чем за 20 дней до начала проверки, доведения до банков информации о проведении плановых инспекционных проверок и их программы", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная фискальная служба обнародовала перечень предприятий для плановых проверок в 2019 году. В перечень включены почти 5 тыс. субъектов хозяйствования - юридических лиц с объемамами задекларированных доходов за 2017 год 1,14 трлн гривен.

Напомним, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 декабря 2018 года насчитывается 78 банков-участников, в стадии ликвидации находилось 89 банков, временная администрация работала в двух банках.

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