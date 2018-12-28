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НБУ почне наступний рік з перевірки Сбербанку

Новини » Фінанси    28.12.2018 - 15:34
НБУ почне наступний рік з перевірки Сбербанку
Фото: Сбербанк (Віталій Носач)

Дочка російського Сбербанку стоїть першою в черзі на перевірку

Національний банк України вперше оприлюднив план інспекційних перевірок банків на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2019 році планові інспекційні перевірки, увійшов 51 банк. Першим у цьому списку стоїть АТ "Сбербанк" - дочірній банк російського державного банку.

НБУ почне наступний рік з перевірки Сбербанку

Як зазначили в прес-службі, у наступному році НБУ також продовжить проводити позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, зазначила, що відтепер Національний банк буде щорічно оприлюднювати план перевірок на наступний рік.

"Разом з тим, Національний банк вирішив запровадити практику завчасного, не пізніше ніж за 20 днів до початку перевірки, доведення до банків інформації про проведення планових інспекційних перевірок та їх програми", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна фіскальна служба оприлюднила перелік підприємств для планових перевірок у 2019 році. До переліку включено майже 5 тис. суб’єктів господарювання - юридичних осіб з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік 1,14 трлн гривень.

Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 грудня 2018 року нараховується 78 банків-учасників, у стадії ліквідації перебувало 89 банків, тимчасова адміністрація працювала в двох банках.

Банки публікуватимуть більше інформації про свій фінансовий стан Податкова оприлюднила перелік підприємств для перевірок у 2019 році
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