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НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

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Украина, Среда 01 сентября 2021 11:59
НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов Фото: НБУ в августе купил на межбанке 348,3 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 368,8 млн долларов и продал 20,5 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 348,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В августе центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне за август почти не изменился (26,8867 гривен за доллар на 31 июля и 26,8601 на 31 августа).

НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, "на валютном рынке в августе преобладала предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов".

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 530,1 млн долларов, продал - 190,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 340,1 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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