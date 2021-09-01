НБУ за месяц пополнил резервы на 350 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 368,8 млн долларов и продал 20,5 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 348,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В августе центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. При этом курс доллара к гривне за август почти не изменился (26,8867 гривен за доллар на 31 июля и 26,8601 на 31 августа).

Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, "на валютном рынке в августе преобладала предложение иностранной валюты благодаря росту экспортных поступлений и уплате квартальных налогов".

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 530,1 млн долларов, продал - 190,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 340,1 млн долларов.