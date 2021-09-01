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НБУ за місяць поповнив резерви на 350 млн доларів

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Україна, Середа 01 вересня 2021 11:59
НБУ за місяць поповнив резерви на 350 млн доларів Фото: НБУ в серпні купив на міжбанку 348,3 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 368,8 млн доларів і продав 20,5 млрд доларів. При цьому позитивне сальдо склало 348,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У серпні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. При цьому курс долара до гривні за серпень майже не змінився (26,8867 гривень за долар на 31 липня і 26,8601 на 31 серпня).

НБУ за місяць поповнив резерви на 350 млн доларів

Як наголошується в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, "на валютному ринку в серпні переважала пропозиція іноземної валюти завдяки зростанню експортних надходжень і сплаті квартальних податків".

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 530,1 млн доларів, продав - 190,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 340,1 млн доларів.

НБУ за місяць поповнив резерви на 350 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

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