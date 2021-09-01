НБУ за місяць поповнив резерви на 350 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 368,8 млн доларів і продав 20,5 млрд доларів. При цьому позитивне сальдо склало 348,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

У серпні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. При цьому курс долара до гривні за серпень майже не змінився (26,8867 гривень за долар на 31 липня і 26,8601 на 31 серпня).

Як наголошується в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, "на валютному ринку в серпні переважала пропозиція іноземної валюти завдяки зростанню експортних надходжень і сплаті квартальних податків".

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 530,1 млн доларів, продав - 190,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 340,1 млн доларів.