НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

В сентябре центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Несмотря на это официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676,7 млн долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479,7 млн долларов.