НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 146,6 млн долларов и продал 7,0 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 139,6 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
В сентябре центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Несмотря на это официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.
Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676,7 млн долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479,7 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.
Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.