НБУ за місяць поповнив резерви на 140 млн доларів

У вересні центробанк продовжив інтервенції на міжбанку. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Попри це офіційний курс долара до гривні за вересень впав на 1,1% - з 26,8601 на 31 серпня до 26,576 гривень за долар на 30 вересня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 1 676,7 млн доларів, продав -197,0 млн доларів. Позитивне сальдо склало 1 479,7 млн доларів.