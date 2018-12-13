НБУ меняет методы реализации монетарной политики

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Вместо рефинансирования сроком на 90 дней НБУ будет выдавать кредиты сроком на две недели

Национальный банк Украины (НБУ) вносит изменения в операционный дизайн монетарной политики с 11 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, изменения вносятся для более гибкого реагирования на изменения состояния ликвидности банковской системы.

По информации НБУ, в текущем году в банковской системе произошло сокращение профицита ликвидности, что было следствием увеличения потребностей населения и бизнеса в наличных деньгах из-за роста объемов экономики и операций между правительством и НБУ. В банке допускают, что эта тенденция может продолжиться и в следующем году, в результате чего в течение года банковская система может перейти к состоянию дефицита ликвидности.

В Нацбанке объяснили, что в таких условиях основными операциями нового дизайна будут тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по рефинансированию на этот же срок.

"Соответственно, ставка по 2-недельным депозитным сертификатам и ставка по 2-недельными кредитами рефинансирования будут устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка", - отметили в НБУ.

При этом Национальный банк прекратит проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 14 декабря 2018 года.

В начале ноября НБУ определил операционную цель монетарной политики - удержать значение Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) на уровне, близком к уровню учетной ставки (составляла 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (составляла 20%) и депозитным сертификатам овернайт (составляла 16%).