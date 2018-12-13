НБУ змінює методи реалізації монетарної політикі

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Замість рефінансування строком на 90 днів НБУ видаватиме кредити строком на два тижні

Національний банк України (НБУ) вносить зміни до операційного дизайну монетарної політики з 11 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, зміни вносяться для більш гнучкого реагування на зміни стану ліквідності банківської системи.

За інформацією НБУ, у поточному році в банківській системі відбулося скорочення профіциту ліквідності, що було наслідком збільшення потреб населення та бізнесу в готівці через зростання обсягів економіки і операцій між урядом і НБУ. У фінустанові допускають, що ця тенденція може продовжитися і у наступному році, внаслідок чого впродовж року банківська система може перейти до стану дефіциту ліквідності.

У Нацбанку пояснили, що в таких умовах основними операціями нового дизайну будуть тендери як з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і з рефінансування на цей же строк.

"Відповідно, ставка за 2-тижневими депозитними сертифікатами і ставка за 2-тижневими кредитами рефінансування будуть встановлюватися на рівні облікової ставки Національного банку", - зазначили в НБУ.

Водночас Національний банк припинить проводити тендери з надання ліквідності строком на 90 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних з 14 грудня 2018 року.

На початку листопада НБУ визначив операційну ціль монетарної політики - утримати значення Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) на рівні, близькому до рівня облікової ставки (становила 18%) та у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу, тобто - за кредитами овернайт (становила 20%) та депозитними сертифікатами овернайт (становила 16%).