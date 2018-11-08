НБУ определил операционную цель монетарной политики

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Центробанк хочет удержать все ставки на уровне, близком к уровню учетной ставки

Национальный банк внес изменения в Положение об основах процентной политики НБУ, определив операционную цель монетарной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НБУ.

"Операционная цель процентной политики Национального банка заключается в содержании Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) для кредитов и депозитов овернайт в национальной денежной единице на уровне, близком к уровню учетной ставки, в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", - говорится в дополнении к документу.

Как напомнили в пресс-службе НБУ, снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе - это цель монетарной политики центробанка.

В то же время, "цель проведения монетарных операций - это удержать значение UIIR на уровне, близком к уровню учетной ставки (сейчас - 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (сейчас - 20%) и депозитным сертификатам овернайт (сейчас - 16%)".

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

Отметим, что Правление НБУ по итогам заседания 6 сентября приняло решение повысить учетную ставку с 17,5% до 18%.