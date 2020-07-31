НБУ за квартал напечатал наличных более чем на 60 млрд гривен

По состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн. За последний квартал объем наличности вырос на 14,6% или на 60,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным пресс-службы, в обращении находилось банкнот на 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет - 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

В НБУ объясняют резкое увеличение наличных ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним.

По данным НБУ, на ситуацию могли повлиять такие факторы:

во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг;

увеличился спрос на наличные, в том числе "на всякий случай". Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения;

усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения во время коронакризиса, в том числе пенсионеров, которые в основном отдают предпочтение наличным;

вероятно, выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничена из-за карантина.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в обращении уже находится около 34 млн банкнот номиналом 1000 гривен, которые были введены в прошлом году.

Отметим, НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что ставка НБУ (6,0%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягко монетарной политики.

Отметим, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.