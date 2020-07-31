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Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев

Киев, Пятница 31 июля 2020 11:06
Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала года количество банкнот и монет увеличилось

По состоянию на 1 июля на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, являющихся средством платежа, - 185. В начале года эти цифры были: 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, по количеству, как и раньше, в наличном обращении больше всего находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

Кроме того, в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно.

Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев

Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.

По данным НБУ, замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет даст возможность государству сэкономить около 1 млрд гривен.

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