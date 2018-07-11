В НБУ констатировали увеличение вкладов населения в банковской системе

В то же время объем депозитов юрлиц в июне сократился

В июне банки активизировали привлечение вкладов населения. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за июнь 2018 года, передает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно подсчетам регулятора, остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за июнь выросли на 5,9% до 262,9 млрд гривен, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1% до 8,5 млрд долларов. Активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, притоку средств в национальной валюте способствовало сохранение значительной разницы в доходности депозитов в национальной и иностранной валютах на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США.

В то же время, наблюдалось сокращение остатков депозитов юридических лиц в платежеспособных банках. Это произошло как по гривневым вкладам (на 5,6% до 243,8 млрд гривен), так и по средствам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,3% до 5,1 млрд долларов. Такая динамика главным образом обусловлена плановыми перечислениями хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в государственный бюджет.

Таким образом общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд гривен.

Кредитный портфель банков в национальной валюте в июне сократился на 1,4% до 584,9 млрд гривен. Это произошло из-за снижения остатков гривневых кредитов бизнеса (на 1,8% до 468,2 млрд гривен), поскольку портфель кредитов физических лиц остался почти на уровне предыдущего месяца (116,7 млрд гривен).

Большинство процентных ставок банков в июне осталась практически на уровне предыдущего месяца

Сохранение конкуренции банков за корпоративных клиентов обусловило незначительное повышение процентных ставок по депозитам бизнеса в национальной валюте - на 0,2. п. до 11,6% годовых. Стоимость гривневых кредитов юридических лиц выросла на 0,1 п.п. до 17,1% годовых, что отражало увеличение кредитного спроса, в частности на оборотные цели предприятий.

Стоимость гривневых вкладов населения фактически оставалась на уровне предыдущего месяца (10,8% годовых), учитывая устойчивый приток средств населения. Зато ставки по кредитам физических лиц выросли на 0,6%, что обусловлено повышением стандартов кредитования крупными банками по ссудам более одного года. В то же время это компенсировалось снижением стоимости краткосрочных займов.

Напомним, объемы гривневых средств клиентов банков продолжают расти и превышают 80% общих обязательств банковского сектора, однако речь идет преимущественно о краткосрочных депозитах.