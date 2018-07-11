В НБУ констатували збільшення вкладів населення у банківській системі

У той же час обсяг депозитів юросіб у червні скоротився

У червні банки активізували залучення вкладів населення. Про це свідчать попередні дані Грошово-кредитної статистики" за червень 2018 року, передає прес-служба Національного банку України (НБУ).

Згідно з підрахунками регулятора, залишки гривневих депозитів населення в платоспроможних банках за червень зросли на 5,9% до 262,9 млрд гривень, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 1,1% до 8,5 млрд доларів. Активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат і подальше зростання приватних переказів з-за кордону. Крім того, припливу коштів у національній валюті сприяло збереження значної різниці в прибутковості депозитів в національній та іноземній валютах на тлі практично незмінного курсу національної валюти до долара США.

У той же час, спостерігалось скорочення залишків депозитів юридичних осіб в платоспроможних банках. Це відбулося як за гривневими вкладами (на 5,6% до 243,8 млрд гривень), так і за коштами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 1,3% до 5,1 млрд доларів. Така динаміка головним чином обумовлена плановими перерахуваннями господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до державного бюджету.

Таким чином загальний портфель гривневих депозитів у червні практично не змінився і залишився на рівні 506,7 млрд гривень.

Кредитний портфель банків у національній валюті в червні скоротився на 1,4% до 584,9 млрд гривень. Це сталося через зниження залишків гривневих кредитів бізнесу (на 1,8% до 468,2 млрд гривень), оскільки портфель кредитів фізичних осіб залишився майже на рівні попереднього місяця (116,7 млрд гривень).

Більшість процентних ставок банків у червні залишилася практично на рівні попереднього місяця

Збереження конкуренції банків за корпоративних клієнтів зумовило незначне підвищення процентних ставок за депозитами бізнесу в національній валюті - на 0,2. п. до 11,6% річних. Вартість гривневих кредитів юридичних осіб зросла на 0,1 п. п. до 17,1% річних, що відображало збільшення кредитного попиту, зокрема на оборотні цілі підприємств.

Вартість гривневих вкладів населення фактично залишалася на рівні попереднього місяця (10,8% річних), враховуючи стійкий приплив коштів населення. Зате ставки за кредитами фізичних осіб зросли на 0,6%, що обумовлено підвищенням стандартів кредитування великими банками по позиках більше одного року. В той же час це компенсувалося зниженням вартості короткострокових позик.

Нагадаємо, обсяги гривневих коштів клієнтів банків продовжують зростати і перевищують 80% загальних зобов'язань банківського сектора, проте мова йде переважно про короткострокових депозитах.