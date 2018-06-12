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Интервью

Гривневые депозиты клиентов банков составляют 80% обязательств банковского сектора

НовостиФинансы    12.06.2018 - 15:50
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

В Нацбанке отметили рост объема кредитования на 40%

Объемы гривневых средств клиентов банков продолжают расти и превышают 80% общих обязательств банковского сектора, однако речь идет преимущественно о краткосрочных депозитах. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком Украины.

Так, С начала текущего года внутренние макроэкономические условия также способствовали стабильной и прибыльной работе банковского сектора благодаря высоким темпам экономического роста, отсутствии шоков на валютном рынке и замедлению инфляции. Если случится внешний шок, краткосрочность фондирования банков может создавать чрезмерные риски ликвидности.

Финансовый результат банковского сектора улучшается благодаря высоким темпам роста чистого процентного и комиссионного доходов, а также существенному снижению отчислений в резервы. Большинство банков сформировали соответствующие резервы под неработающие кредиты.

"В 2018 году объем отчислений, вероятно, будет самым низким за последнее десятилетие. В то же время отдельные банки, в том числе два государственных, имеют значительно более низкую операционную эффективность, чем средняя по банковскому сектору. Первоочередные задачи для таких финучреждений - снизить операционные расходы и изменить бизнес-модели", - отмечают в НБУ.

Темпы роста розничного кредитования стабильно высокие и достигают 40% г/г. Но в денежном выражении объемы новых кредитов пока не являются существенными: они обеспечивают лишь 1,6% общих потребительских расходов, поэтому не создают значительных системных рисков для финансового сектора. Несмотря на это ряд банков недостаточно консервативно оценивает риски по кредитам физическим лицам и имеет слишком оптимистичные оценки дефолтов заемщиков.

Напомним, представители НБУ и Всемирного банка обсудили финансовый сектор Украины.

В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года Нацбанк в 2017 сократил свою прибыль на 9,1%
Теги публикации: кредит, депозит, отчет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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