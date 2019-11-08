НБУ обвинил банки в занижении рисков потребительского кредитования

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Банкирам советуют вспомнить опыт предыдущих двух кризисов

Результаты стресс-тестирования в 2019 году показывают, что большинство банков недостаточно консервативно оценивают риски потребительского кредитования. Об этом на брифинге сказал директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Варищук, оценки НБУ того, что может произойти в случае глубокого кризиса, и оценки банков "принципиально отличаются".

"Мы в целом соглашаемся, что в текущих экономических условиях потребительское кредитование не несет существенных рисков, но мы расходимся с банками по поводу того, что может произойти, когда начинается кризис",- сказал он.

Варищук заявил, что НБУ доносит этот месседж до банков.

"Мы им предлагаем более внимательно смотреть на этот сегмент, стресс-тестировать его самостоятельно и вспомнить собственный опыт предыдущих двух кризисов, и посмотреть на свою статистику, каким был фактический рост неработающих кредитов во время кризиса 2008-2009 годов и во время кризиса 2014 года", - добавил представитель центробанка.

Пресс-брифинг о результатах оценки устойчивости банков в 2019 году Опубликовано Национальный банк Украины Пятница, 8 ноября 2019 г.

Напомним, из 29 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины, 11 нуждаются в докапитализации на общую сумму 35,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию 18 банков нуждаются в докапитализации на 73,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2019 года в национальной валюте составляли 35,9% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем в августе (36,1%).