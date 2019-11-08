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НБУ змінив вимоги до заповнення реквізитів у платіжках

Новини » Економіка     08.11.2019 - 17:59
НБУ змінив вимоги до заповнення реквізитів у платіжках
Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

З платіжки виключили реквізит "Код банку" через перехід на IBAN

Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, що набирає чинності з 13 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у розрахункових документах на переказ коштів буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію.

Це дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог постанови правління НБУ від 28 грудня 2018 року № 162 щодо запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN.

Крім того, цей документ визначає, що організаційні питання здійснення розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно.

Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

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