НБУ изменил прогноз по учетной ставке

Национальный банк Украины изменил прогноз по динамике учетной ставки. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране планы теперь более амбициозные.

"Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 в. п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки", - сказал он.

По оценкам НБУ, ожидается, что всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.

Напомним, в июле 2019 года Национальный банк начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Публикация прогноза будет происходить во время ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза НБУ. Базовый сценарий Национального банка предусматривал дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с апреля 2019 года начал цикл снижения учетной ставки, которая на тот момент составляла 18% годовых.