НБУ змінив прогноз щодо облікової ставки

Національний банк України змінив прогноз по динаміці облікової ставки. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні плани тепер більш амбіційні.

"Якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 в. п., ми зможемо знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% ми оцінюємо новий нейтральний рівень облікової ставки", - сказав він.

За оцінками НБУ, очікується, що всього облікова ставка знизиться протягом першого півріччя поточного року.

Нагадаємо, в липні 2019 року Національний банк почав публікацію прогнозів по обліковій ставці. Публікація прогнозу буде відбуватися під час щоквартального перегляду макроекономічного прогнозу НБУ. Базовий сценарій Національного банку передбачав подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з квітня 2019 року розпочав цикл зниження облікової ставки, яка на той момент становила 18% річних.