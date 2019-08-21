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НБУ змінив порядок касових операцій банків

Новини » Економіка    21.08.2019 - 12:45
НБУ змінив порядок касових операцій банків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Документ ухвалено через впровадження рахунку IBAN, а також інші зміни

Національний банк України (НБУ) своєю постановою від 15 серпня вніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, постановою оптимізовано порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.

Зокрема:

  • виключено з касових документів реквізит "Код банку" (відповідно до норм постанови про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні,
  • скасовано "картку зі зразками підписів" клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку (відповідно до норм постанови НБУ від 1 квітня 2019 року,

Документ набирає чинності з 1 вересня 2019 року. Водночас норма щодо виключення реквізиту "Код банку" з касових документів набирає чинність з 1 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року. З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів у національній і в іноземних валютах.

Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.

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