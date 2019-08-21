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НБУ напомнил о выходных днях в банках из-за Дня Независимости

Новости » Экономика    21.08.2019 - 11:18
НБУ напомнил о выходных днях в банках из-за Дня Независимости
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Дополнительным выходным будет понедельник, 26 августа

В связи с празднованием Дня Независимости выходными для банковской системы Украины будут три дня подряд - с 24 до 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

Как отметили в НБУ, понедельник, 26 августа 2019 года, является нерабочим днем украинской банковской системы.

НБУ напомнил о выходных днях в банках из-за Дня Независимости

Как сообщало РБК-Украина, для работников с ятиденной рабочей неделей в связи с празднованием Дня Независимости будет три выходных дня подряд - с 24 до 26 августа. Согласно закону, выходной день в субботу, 24 августа, на который приходится День Независимости Украины, переносится на понедельник, 26 августа.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году. Дни работы украинской банковской системы переносятся с: вторника 30 апреля - на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря; вторник, 31 декабря - на субботу 28 декабря.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников День Независимости Украины является важным для 22% украинцев.

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