НБУ исправил значения официального курса валют после сбоя

Фото: доллары, евро, гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за сбоя было обнародовано неверное значение 20 валют, в частности, курс евро

Значение официального курса гривны к отдельным иностранным валютам, установленные на 25 августа, были частично некорректно отражены на сайте Национального банка Украины. Это произошло из-за программного сбоя.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В настоящее время технические ошибки исправлены, информация актуальна. Курсовые значения были уточнены, в частности, по таким иностранным валютами:

Австралийский доллар (правильное значение - 19,6238);

Азербайджанский манат (правильное значение - 16,1171);

Белорусский рубль (правильное значение - 10,8355);

Болгарский лев (правильное значение - 16,5015);

Она (правильное значение - 2,3089);

Гонконгский доллар (правильное значение - 3,5346);

Евро (правильное значение - 32,2416);

Египетский фунт (правильное значение - 1,7196);

Новый израильский шекель (правильное значение - 8,0540);

Новозеландский доллар (правильное значение - 17,8870);

Норвежская крона (правильное значение - 3,0460);

Рэнд (правильное значение - 1,5896);

Румынский лей (правильное значение - 6,6606);

СПЗ (правильное значение - 38,6177);

Форинт (правильное значение - 9,1942);

Фунт стерлингов (правильное значение - 35,9083);

Чешская крона (правильное значение - 1,2357);

Шведская крона (правильное значение - 3,1109);

Швейцарский франк (правильное значение - 30,0112);

Юань Жэньминьби (правильное значение - 3,9561)

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк установил на 25 августа курс евро на уровне 32,4621 гривен за доллар. После исправления ошибки курс составляет 32,2416 гривен за доллар.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,3912 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.