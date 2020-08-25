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НБУ виправив значення офіційного курсу валют після збою

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 14:16
НБУ виправив значення офіційного курсу валют після збою
Фото: долари, євро, гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через збій було оприлюднене невірне значення 20 валют, зокрема, курс євро

Значення офіційного курсу гривні до окремих іноземних валют, встановлені на 25 серпня, були частково некоректно відображені на сайті Національного банку України. Це сталося через програмний збій.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Наразі технічні помилки виправлені, інформація є дійсною. Курсові значення були уточнені, зокрема, за такими іноземними валютами:

  • Австралійський долар (правильне значення - 19,6238);
  • Азербайджанський манат (правильне значення - 16,1171);
  • Білоруський рубль (правильне значення - 10,8355);
  • Болгарський лев (правильне значення - 16,5015);
  • Вона (правильне значення - 2,3089);
  • Гонконгівський долар (правильне значення - 3,5346);
  • Євро (правильне значення - 32,2416);
  • Єгипетський фунт (правильне значення - 1,7196);
  • Новий ізраїльський шекель (правильне значення - 8,0540);
  • Новозеландський долар (правильне значення - 17,8870);
  • Норвезька крона (правильне значення - 3,0460);
  • Ренд (правильне значення - 1,5896);
  • Румунський лей (правильне значення - 6,6606);
  • СПЗ (правильне значення - 38,6177);
  • Форинт (правильне значення - 9,1942);
  • Фунт стерлінгів (правильне значення - 35,9083);
  • Чеська крона (правильне значення - 1,2357);
  • Шведська крона (правильне значення - 3,1109);
  • Швейцарський франк (правильне значення - 30,0112);
  • Юань Женьміньбі (правильне значення - 3,9561).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк встановив на 25 серпня курс євро на рівні 32,4621 гривень за долар. Після виправлення помилки курс становить 32,2416 гривень за долар.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,3912 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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