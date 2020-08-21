НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 августа установлен на таком уровне: 32,4621 гривен за евро (-0,0908 грн). При этом курс евро на 21 августа составляет 32,5529 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 21 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 13 копеек до 32,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,11 (32,22 - 20 августа), продажи - 32,58 (32,71 - 20 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро снизился на 11 копеек до 32,28 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,36 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,48 гривен за доллар, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.