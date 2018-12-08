НБУ хочет "цивилизованного выхода" российских банков из Украины, - Смолий

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

За последние 2 года российские банки заметно уменьшили свое присутствие на украинском рынке

Банки с российским государственным капиталом за последние 2 года заметно уменьшили свое присутствие на украинском рынке. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию Vox Ukraine.

По словам Смолия, о банках с государственным российским капиталом необходимо говорить в комплексе, потому что санкции, которые были введены против них в прошлом, ограничивали выведение активов из Украины в пользу материнских банков.

"Эти банки поняли, что их бизнес должен сворачиваться. Мы выступаем за цивилизованный выход банков с российским государственным капиталом из украинского рынка. И, действительно, эти банки за последние два года заметно уменьшили свое присутствие на украинском рынке. Например, VS Банк был продан группе Сергея Тигипко, БМ Банк самоликвидировался, сдав лицензию, и рассчитался со всеми вкладчиками", - сказал Смолий.

Смолий также отметил, что ВТБ Банк также принял решение о сворачивании бизнеса. Последние годы он сокращал свою филиальную сеть и постепенно рассчитывался с вкладчиками и кредиторами. Для этого он продавал залоговое имущество и активы.

Но сентябрьское решение суда повлияло на операции "ВТБ Банка". Среди прочего суд запретил банку самоликвидацию, продажу акций, любых активов. И это подтормозило возможность поддержки ликвидности.

"Мы коммуницировали о том, что "ВТБ Банк" ощущает определенные проблемы с ликвидностью в последнее время, и сам банк об этом говорил. Они ввели ограничение на снятие депозитов, установили повышенные комиссии на перечисление, что сдержало на определенное время отток средств. В связи с дальнейшим снижением объемов ликвидности и ухудшением его финансового состояния, 13 ноября Национальный банк отнес ВТБ Банк к категории проблемных банков", - добавил глава Нацбанка.

Напомним, 27 ноября правление Национального банка приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных. В целом Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн.

Ранее, 5 сентября, Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение принято в связи с решением Международного арбитражного суда в Гааге о компенсации украинским компаниям за активы в оккупированном Крыму.