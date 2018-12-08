ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НБУ хоче "цивілізованого виходу" російських банків з України, - Смолій

Новини » Фінанси    08.12.2018 - 18:16
НБУ хоче "цивілізованого виходу" російських банків з України, - Смолій
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

За останні 2 роки російські банки помітно зменшили свою присутність на українському ринку

Банки з російським державним капіталом за останні 2 роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню Vox Ukraine.

За словами Смолія, про банки з державним російським капіталом необхідно говорити в комплексі, тому що санкції, які були введені проти них у минулому, обмежували виведення активів з України на користь материнських банків.

"Ці банки зрозуміли, що їх бізнес повинен згортатися. Ми виступаємо за цивілізований вихід банків з російським державним капіталом з українського ринку. І, дійсно, ці банки за останні два роки помітно зменшили свою присутність на українському ринку. Наприклад, VS Банк був проданий групі Сергія Тігіпка, БМ Банк самоліквідувався, здавши ліцензію, і розрахувався з усіма вкладниками", - сказав Смолій.

Смолій також зазначив, що ВТБ Банк також прийняв рішення про згортання бізнесу. Останні роки він скорочував свою філіальну мережу і поступово розраховувався з вкладниками і кредиторами. Для цього він продавав заставне майно і активи.

Але вересневе рішення суду вплинуло на операції "ВТБ Банку". Серед іншого, суд заборонив банку самоліквідацію, продаж акцій, будь-яких активів. І це подтормозило можливість підтримки ліквідності.

"Ми комунікували про те, що "ВТБ Банк" відчуває певні проблеми з ліквідністю останнім часом, і сам банк про це говорив. Вони ввели обмеження на зняття депозитів, встановили підвищені комісії на перерахування, що стримало на певний час відтік коштів. У зв'язку з подальшим зниженням обсягів ліквідності та погіршенням його фінансового стану, 13 листопада Національний банк відніс ВТБ Банк до категорії проблемних банків", - додав глава Нацбанку.

Нагадаємо, 27 листопада правління Національного банку прийняло рішення про віднесення АТ "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. В цілому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

Раніше, 5 вересня, Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Ощадбанку. Рішення прийнято у зв'язку з рішенням Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про компенсації українським компаніям за активи в окупованому Криму.

НБУ на 10 грудня встановив курс євро на рівні 31,63 грн/євро НБУ оприлюднив ще три проекти постанов щодо валютного регулювання
Новини України Національний банк УкраїниЯків Смолійбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся