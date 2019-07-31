НБУ готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода

Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Указано, что нацрегулятор одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN разработал проект Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

"Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмену платежными реквизитами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для:

оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G);

осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

В НБУ отмечают, что QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

Так, нацрегулятор разослал проект Правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.

Напомним, с начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило больше всего денег из США (15%) и Италии (14%).

Как писало РБК-Украина, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в прошлом году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.