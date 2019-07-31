НБУ готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду

Національний банк України готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Вказано, що нацрегулятор одночасно із запровадженням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів.

"Правилами визначаються єдині засади використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду, що сприятиме зручності безготівкових розрахунків, спрощенню сплати рахунків та обміну платіжними реквізитами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що використання QR-коду забезпечить можливість зручного заповнення платіжних реквізитів клієнтами банків для:

оплати товарів та послуг, зокрема комунальних (С2В та С2G);

здійснення переказу коштів зі свого рахунку на рахунок іншої фізичної особи (С2С).

У НБУ зазначають, що QR-код може як формуватися засобами мобільного додатку, інтернет-банкінгу, системи "клієнт-банк", так і бути роздрукованим на папері (наприклад, на інвойсі або платіжному дорученні).

Так, нацрегулятор розіслав проект Правил банкам і небанківським установам для ознайомлення та очікує від них коментарі та пропозиції до 15 серпня 2019 року.

Нагадаємо, з початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше грошей з США (15%) та Італії (14%).

Як писало РБК-Україна, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у минулому році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.