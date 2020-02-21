НБУ готов к выпуску е-гривны при определенных условиях

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает изучать возможности выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта. Об этом заявил глава НБУ Яков Смоле на международной конференции "Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей", сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, в НБУ готовы вернуться к этому вопросу, "когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не станет помехой в реализации нашего мандата - обеспечения ценовой и финансовой стабильности".

Как сообщил Роман Гартингер, начальник отдела департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, украинский центробанк начал изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны - с 2016 года. По его словам, видение НБУ заключается в том, что е-гривна - это обычная (фиатная) валюта в электронном виде, которая должна обмениваться на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1.

Поэтому в 2018 году был реализован пилотный проект, который включал и практическую часть. То есть проходило тестирование инновационного платежного решения, созданного командой специалистов НБУ и волонтеров из ИТ-сферы, базирующуюся на технологии распределенных регистров (блокчейн) и платежной инфраструктуры НПС "ПРОСТІР".

В оборот было выпущено ограниченное количество е-гривны - чуть более 5 тысяч гривен. Вся эмиссия е-гривны вошла в денежный агрегат М0, то есть в наличность в обращении вне банков.

"В то же время это исследование дало не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы", - отметил Гартингер.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать трансакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, в начале 2018 года в НБУ заявили, что Национальный банк Украины пока не рассматривает возможность создания собственной криптовалюты.